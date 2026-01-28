Zu den Schüssen von Bundesbeamten auf einen US-Bürger in Minneapolis gibt es einen ersten umfassenden Untersuchungsbericht. Medien schildern auch, was darin nicht zur Sprache kommt.
28.01.2026 - 07:14 Uhr
Der erste umfassende offizielle Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis bringt die Regierung von Donald Trump in Bedrängnis. In dem vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP per E-Mail an Mitglieder des US-Parlaments schickte, ist laut US-Medien keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Dies war ein Kernelement der frühen Deutung des Vorfalls als Akt der Notwehr durch die Regierung.