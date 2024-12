Im Vergleich zum Jahr davor ist die Zahl der Hinrichtungen in den USA leicht gestiegen. 25 mal wurde die Todesstrafe in dem Land im Jahr 2024 vollstreckt.

red/epd 19.12.2024 - 19:14 Uhr

In den USA sind laut dem Jahresbericht Todesstrafe in diesem Jahr 25 Menschen hingerichtet worden, ein Verurteilter mehr als 2023. Dabei wurden die Hinrichtungen in nur neun der 50 Bundesstaaten vollstreckt, wie aus dem am Donnerstag vom Todesstrafen-Informationszentrum in Washington vorgestellten Bericht hervorgeht. An erster Stelle steht Alabama mit sechs Hinrichtungen, gefolgt von Texas (5) sowie Missouri und Oklahoma (jeweils 4).