Todestag von Franziskus jährt sich Die Stimme des gestorbenen Papstes hallt nach
Ein Jahr, nachdem Papst Franziskus an Ostermontag 2025 gestorben ist, wird es an seinem Grab langsam ruhiger. Seine Worte bleiben durch die aktuellen Kriege präsent.
Ein Jahr, nachdem Papst Franziskus an Ostermontag 2025 gestorben ist, wird es an seinem Grab langsam ruhiger. Seine Worte bleiben durch die aktuellen Kriege präsent.
Nur eine Handvoll Frauen steht um die Mittagszeit vor dem schlichten hellgrauen Grabstein. Das warme Licht, mit dem die Nische in der Basilika Santa Maria Maggiore beleuchtet ist, strahlt sanft in den Gang der Kirche hinaus. Unauffällig räumt ein Angestellter die Blumen, die hier von den Gläubigen ab und zu niedergelegt werden, in regelmäßigen Abständen beiseite.