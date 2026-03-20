Jahrelang hat die Ex-Bürgermeisterin von Todtmoos weniger verdient als ihre männlichen Vorgänger und Nachfolger. Jetzt kommt ihre Klage vor den Verwaltungsgerichtshof.
20.03.2026 - 16:52 Uhr
Die ehemalige Bürgermeisterin von Todtmoos, Jeanette Fuchs, muss weiter um ihre finanzielle Gleichbehandlung kämpfen. Ihr Fall kommt in der kommenden Woche vor den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Verhandelt wird am Donnerstag. Die heute 60-Jährige war nach ihrer Wahl im Jahr 2014 vom Gemeinderat in eine niedrigere Besoldungsgruppe einsortiert worden als ihr männlicher Vorgänger. Als auch ihr Nachfolger höher bezahlt wurde, zog sie vor Gericht.