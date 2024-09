Am vergangenen Freitag wurde ein 58-Jährige tot in einer Wohnung in Todtnau gefunden. Nach einer umfangreichen Fahndung nahm die Polizei nun einen Tatverdächtigen fest.

Sandra Hartmann 29.09.2024 - 18:57 Uhr

Am Freitag kurz nach 13 Uhr wurde in einer Wohnung in Todtnau der Leichnam einer 58-Jährigen aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei laut eigenen Angaben von einem Gewaltverbrechen aus.