Die USA begründen ihre tödlichen Angriffe mit dem Kampf gegen Drogen. Das Militär versenkt erneut ein Schmugglerboot. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen das Völkerrecht.
23.12.2025 - 05:36 Uhr
Washington - Das US-Militär hat bei einem neuen Angriff auf ein angebliches Schmugglerboot im östlichen Pazifik einen Menschen getötet. Das Opfer der Attacke in internationalen Gewässern sei ein "Drogenterrorist" gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit.