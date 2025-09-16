Das Oberlandesgericht Stuttgart hat den Angeklagten im Prozess um die tödliche Messerattacke in Mannheim verurteilt. Bei dem Angriff starb der Polizist Rouven Laur.

﻿Der mutmaßliche Mörder des Mannheimer Polizisten Rouven Laur wurde am Dienstag zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Die Richter des 5. Strafsenats des Stuttgarter Oberlandesgerichts stellten zudem die besonders schwere Schuld fest, die Sulaiman A. mit der Bluttat auf sich geladen hat. Damit verhindern sie, dass die Haftstrafe nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird, sondern dies erst zu einem späteren Zeitpunkt geschehen kann.

Sulaiman A. hatte am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz einen Informationsstand der sich selbst als Islamkritiker bezeichnenden Gruppe „Pax Europa“ (PE) angegriffen und mit einem Jagdmesser fünf Männer teilweise schwer verletzt. Unter ihnen auch PE-Frontmann Michael Stürzenberger, den er eigentlich habe ermorden wollen, wie A. selbst aussagte.

Als er sah, dass er sein Ziel verfehlt hatte und Stürzenberger trotz der Messerattacke wieder aufstand, habe er gedacht: „Jemand muss heute sterben.“ Er habe den ihm den Rücken zu kehrenden, am Boden knienden Rouven Laur gesehen und zwei Mal auf diesen eingestochen. Der 29 Jahre alte Polizeihauptkommissar erlag zwei Tage später seinen schweren Verletzung. Einer seiner Kollege stoppte A. mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe in den Bauch des Angreifers.

Der islamistisch motivierte Anschlag in Mannheim war der Auftakt des bundesweiten Terrorjahrs 2024, bei dem in weiteren Anschlägen in Solingen, München und Magdeburg zehn Menschen starben und mindestens 337 verletzt wurden. Das Verfahren in Stuttgart gegen Sulaiman A. hatte am 13. Februar begonnen. Am 36 Verhandlungstag wurde nun das Urteil gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.