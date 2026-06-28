Tausende Feuerwehrleute kämpfen im Westen der USA gegen Waldbrände an. Für drei Helfer im Grenzgebiet von Utah und Colorado wurden die Feuer jetzt zur tödlichen Falle.

dpa 28.06.2026 - 22:27 Uhr

Salt Lake City/Denver - Drei Feuerwehrleute sind beim Löschen von Waldbränden im Westen der USA ums Leben gekommen. Zwei weitere Helfer seien bei dem Einsatz im Grenzgebiet der US-Bundesstaaten Utah und Colorado verletzt worden, teilte die Bundesbehörde für Waldbrandbekämpfung mit. Die Feuerwehrleute seien bei ihrem Einsatz in eine sogenannte "Burnover"-Lage geraten, hieß es. Bei diesen lebensgefährlichen Situationen werden Fluchtwege abgeschnitten und die Einsatzkräfte müssen in Behelfsunterkünften vor den Flammen Schutz suchen.