Drei Frauen sterben, zwei Kinder werden verletzt: Ein Feuer in Nordspanien löst erneut Debatten über Gewalt gegen Frauen aus. Der Verdächtige streitet die Tat ab.
11.03.2026 - 18:00 Uhr
Miranda de Ebro - Bei einem durch Brandstiftung ausgelösten Feuer in einem Wohnhaus der nordspanischen Stadt Miranda de Ebro sind drei Frauen ums Leben gekommen und zwei Kinder verletzt worden. Es handele sich um einen weiteren Fall geschlechtsspezifischer Gewalt, sagte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska im Fernsehen.