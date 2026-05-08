Beim Ausbruch des indonesischen Vulkans Dukono geraten Wanderer in Not. Mindestens drei Menschen sterben. Rettungskräfte sind weiter im Einsatz auf dem aktiven Vulkan.
08.05.2026 - 10:19 Uhr
Jakarta - Bei einem Ausbruch des Vulkans Dukono in Indonesien sind nach Angaben der örtlichen Polizei mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Sie gehörten zu einer Gruppe von etwa 20 Bergsteigern, die sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs am Freitagmorgen auf dem Vulkan befanden, wie der örtliche Polizeichef mitteilte. Laut Behördenangaben war die Gruppe trotz eines Kletterverbots auf dem Vulkan unterwegs gewesen.