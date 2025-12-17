Fenster zerbersten, Ziegel fliegen vom Dach: Ein Mann stirbt bei einer Detonation auf einem Hof. Das Haus ist einsturzgefährdet. Das LKA ermittelt, weil der Mann Umgang mit explosiven Stoffen hatte.

dpa 17.12.2025 - 11:59 Uhr

Schildau - Bei einer Explosion auf einem Dreiseitenhof in Sachsen ist ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Detonation hatte sich am Dienstagabend in einem Heizungskeller ereignet, wie die Polizei mitteilte. Demnach seien sämtliche Fensterscheiben des Gebäudes zerstört und Ziegel vom Dach geschleudert worden. Ein weiterer Bewohner blieb unverletzt.