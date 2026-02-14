Zwei Brüder sollen bei einem illegalen Rennen zwei Menschen getötet haben. Obwohl beide viele Einträge in ihren Fahrerlaubnisakten hatten, erhielten sie ihre Führerscheine stets zurück.
14.02.2026 - 09:03 Uhr
Angesichts der jüngsten Fälle von Rasern in Ludwigsburg und Heilbronn fordert der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) drastische Strafen für notorische Temposünder. Der Gesetzgeber müsse prüfen, ob besonders unbelehrbare Raser ihre Führerscheine auf Lebenszeit verlieren könnten, sagte er.