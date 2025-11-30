Noch immer werden mehr als 40 Menschen vermisst. Die Suche nach weiteren Leichen in den ausgebrannten Türmen gestaltet sich als schwierig - und könnte noch lange andauern.

dpa 30.11.2025 - 12:09 Uhr

Hongkong - Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 146 gestiegen. Zudem gelten nach wie vor mehr als 40 Menschen als vermisst, teilte die Polizei in einer im öffentlich-rechtlichen Rundfunksender RTHK ausgestrahlten Pressekonferenz mit. Insofern könne man nicht ausschließen, dass die Todeszahl noch weiter steigt, hieß es weiter. 79 Menschen wurden durch das Feuer verletzt.