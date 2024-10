Der 29-jährige Mann, der Anfang Oktober in einer Bar erschossen worden war, ist nun beigesetzt worden. Warum war die Polizei mit einem großen Kräfteaufgebot bei der Beerdigung im Einsatz?

Christine Bilger 16.10.2024 - 17:43 Uhr

Mit einer Maschinenpistole war ein Angreifer am 2. Oktober, in der Nacht vor dem Feiertag, in eine Göppinger Bar gekommen und hatte geschossen. Ein 29-Jähriger wurde getötet, zwei weitere Männer schwer verletzt. Am Montag ist der Verstorbene nun beigesetzt worden. Die Trauerfeier wurde von einem großen Polizeiaufgebot geschützt. Das kam im Innenausschuss des Landtags am Mittwoch zur Sprache. Der Einsatz diente dabei nicht allein dem Schutz der Trauergemeinde.