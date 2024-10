Ein Mann wird durch Schüsse in einer Göppinger Bar getötet. Der Täter ist flüchtig. Und die Tatwaffe ist auch noch nicht gefunden.

red/dpa 07.10.2024 - 16:22 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen haben Taucher am Samstag vergebens nach der Tatwaffe gesucht. „Bei der Tauchaktion wurde nichts Tatrelevantes gefunden“, sagte ein Sprecher der Ulmer Staatsanwaltschaft. Der Täter sei weiter auf der Flucht. In der Nacht zum Donnerstag hat der Flüchtige der Polizei zufolge einen anderen Mann getötet und zwei weitere Männer verletzt. Unter anderem wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Mit konkreten Ermittlungsergebnissen hält sich die Polizei bedeckt.