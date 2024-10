Neue Suche nach Tatwaffe am Fils-Ufer

Tödliche Schüsse in Göppinger Bar

Nach Schüssen auf einen Mann in einer Bar flüchtet der Täter. Hat er über einen Fußgängersteg das Weite gesucht und die Tatwaffe dort entsorgt?

Matthias Kapaun 10.10.2024 - 11:23 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen haben Ermittler einen neuen Versuch gestartet, die Tatwaffe oder sonstige tatrelevante Gegenstände zu finden. Mit Metalldetektoren wurde diesmal der Uferbereich rund um einen Fußgängersteg über dem Fluss Fils durchsucht. Dieser liegt in unmittelbarer Nähe zum Tatort.