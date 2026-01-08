Eine 37-Jährige wird bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde von einem Beamten erschossen. Der Vizepräsident behauptet, die Frau sei einer Gehirnwäsche unterzogen worden.
08.01.2026 - 22:04 Uhr
US-Vizepräsident JD Vance hat die von einem Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossene Frau in Minneapolis als „Opfer linker Ideologie“ bezeichnet. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus fragte er, welche junge Mutter auftauche und beschließe, mit ihrem Auto ICE-Beamten in die Quere zu kommen, die legitimes Recht durchsetzten. Dafür müsse man „schon ein wenig einer Gehirnwäsche unterzogen worden sein“, sagte er.