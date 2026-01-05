40 Menschen sind bei dem Feuer in einer Bar in Crans-Montana ums Leben gekommen. Die Überlebenden haben teils schwere Verletzungen erlitten - auch ein 18-Jähriger, der jetzt in Berlin behandelt wird.
05.01.2026 - 15:07 Uhr
Berlin - Nach dem verheerenden Brand auf der Silvesterparty im Schweizer Skiort Crans-Montana wird eines der Opfer am Unfallklinikum in Berlin behandelt. Der 18-Jährige habe schwere Verbrennungen an Gesicht und Händen erlitten, er befinde sich dementsprechend in einem lebensbedrohlichen Zustand, sagte eine Kliniksprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.