Zu einem tragischen Arbeitsunfall ist es am Montag in Offenburg gekommen. Der Fahrer eines Radladers hatte einen 26-jährigen Arbeiter mit der Schaufel touchiert. Daraufhin geriert der 26-Jährige unter den Radlader – mit tödlichen Folgen.

red/afp 06.05.2025 - 11:49 Uhr

Ein 26-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Offenburg ums Leben gekommen. Ein Radladerfahrer soll den Arbeiter aus noch ungeklärten Gründen mit der Schaufel touchiert haben, wie die Polizei in der baden-württembergischen Stadt am Dienstag mitteilte. In der Folge geriet der 26-Jährige unter den Radlader und zog sich schwere Verletzungen zu. Er starb noch am Unfallort.