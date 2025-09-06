Die Ermittlungen zur Entgleisung eines Regionalzugs in Oberschwaben laufen noch. Nun hat die Deutsche Bahn zumindest für Pendler eine gute Nachricht in Aussicht.
06.09.2025 - 08:15 Uhr
Nach dem schweren Zugunglück in Riedlingen mit drei Toten und Dutzenden Verletzten geht die Deutsche Bahn davon aus, dass der Verkehr auf der betroffenen Strecke Anfang November wieder rollen wird. Zum Ende der Herbstferien mit Schulstart am 3. November dürften Züge zwischen Munderkingen und Riedlingen wieder fahren, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte.