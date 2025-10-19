Beim Aufstieg auf einen Gipfel am Tegelberg in Bayern rutscht ein 62 Jahre alter Wanderer ab – und fällt rund 100 Höhenmeter. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

dpa 19.10.2025 - 12:49 Uhr

Schwangau - Ein Wanderer ist beim Aufstieg auf einen Gipfel am Tegelberg im Allgäu rund hundert Höhenmeter abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte hätten trotz Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern nur den Tod des 62-Jährigen feststellen können, teilte die Polizei mit. Der Mann sei am Samstagmittag bei Schwangau auf dem Weg zum Branderschrofen an einer Stelle abgestürzt, die teils mit Drahtseilen gesichert war. An dem Unfall seien keine anderen Personen beteiligt gewesen.