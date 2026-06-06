Ein 35-jähriger Taucher stirbt nach einem Haiangriff vor der Südwestküste Australiens. Es ist bereits der dritte tödliche Vorfall in Australien innerhalb eines Monats.
06.06.2026 - 15:21 Uhr
Albany - Bei einem Haiangriff im Südwesten Australiens ist ein Taucher ums Leben gekommen. Der 35-Jährige sei am Samstagvormittag beim Speerfischen unweit der Insel Michaelmas Island nahe der Stadt Albany von dem etwa 4,5 Meter langen Tier gebissen worden, berichteten australische Medien unter Berufung auf die Polizei.