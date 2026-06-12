Nach dem tödlichen Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle in Horb legt der Kranführer Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Nun kommt es zum Prozess.
12.06.2026 - 14:31 Uhr
Nach dem Gondelabsturz mit drei Toten auf einer Brückenbaustelle in Horb (Kreis Freudenstadt) vor einem Jahr hat der Kranführer Einspruch gegen den gegen ihn verhängten Strafbefehl eingelegt. Damit kommt es nun zum Prozess gegen den inzwischen 38 Jahre alten Mann, wie das Amtsgericht Horb mitteilte. Ein Termin steht bisher nicht fest.