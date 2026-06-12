Nach dem tödlichen Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle in Horb legt der Kranführer Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Nun kommt es zum Prozess.

Nach dem Gondelabsturz mit drei Toten auf einer Brückenbaustelle in Horb (Kreis Freudenstadt) vor einem Jahr hat der Kranführer Einspruch gegen den gegen ihn verhängten Strafbefehl eingelegt. Damit kommt es nun zum Prozess gegen den inzwischen 38 Jahre alten Mann, wie das Amtsgericht Horb mitteilte. Ein Termin steht bisher nicht fest.

Der Strafbefehl hatte auf fahrlässige Tötung in drei Fällen gelautet. Vorgesehen war darin eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten und die Zahlung von 10.000 Euro. Bei dem Unglück Ende Mai 2025 waren drei Arbeiter mit der zuvor an einem Kran hängenden Gondel in die Tiefe gestürzt und daraufhin gestorben.

Nach dem Unglück auf der Hochbrücke kommt es nun zum Prozess. Foto: Marijan Murat/dpa

Menschliches Versagen war Ursache

Die Ermittler waren schon bald nach dem Absturz von menschlichem Versagen als Ursache ausgegangen. Technische Mängel könnten ausgeschlossen werden, hatte die Staatsanwaltschaft dann im Zuge der Ermittlungen festgestellt.

Demzufolge sollte die Gondel mit den drei Arbeitern von einem Arbeitskran auf eine Plattform in 60 Meter Höhe befördert werden. Dann aber habe der beschuldigte Kranführer den Kran zu früh zur Seite geschwenkt - das Kranseil kollidierte mit einem horizontal gespannten Seil und riss, die Gondel stürzte in die Tiefe.

Die drei Bauarbeiter im Alter von 40 bis 46 Jahren - zwei Polen und ein Deutscher - waren sofort tot. Das Unglück vom 20. Mai 2025 hatte weit über die Region hinaus für Entsetzen gesorgt.