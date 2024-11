Am 31. Mai stach ein Afghane auf Teilnehmer einer islamkritischen Kundgebung ein - der Polizisten Rouven Laur wurde tödlich verletzt. Der Angriff hat Narben in der Stadtgesellschaft hinterlassen.

red/dpa 30.11.2024 - 09:51 Uhr

Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz herrscht in der muslimischen Gemeinschaft in Mannheim Unsicherheit. „Es ist nicht wie früher. Man merkt schon, diese Vorurteile, die man früher versucht hat irgendwie abzubauen, die sind wieder da“, sagt Khalil Khalil, Vertreter des Arbeitskreises der Islamischen Gemeinden Mannheim (AKIG). „Also so eine Art Generalverdacht: Die Muslime können sich irgendwie in diese Gesellschaft nicht integrieren.“ So habe er etwa Rückmeldungen von Gemeindemitgliedern erhalten, dass die Beziehungen zu ihren Nachbarn abgekühlt seien - „dass es da ein Misstrauen gegenseitig gibt“.