Bei einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in Oberkirch wird ein Mann erschossen. Während das Obduktionsergebnis nun vorliegt, sind einige weitere Abläufe des Vorfalls weiter unklar.

Sebastian Winter 09.08.2024 - 12:24 Uhr

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in einer Wohnung in Oberkirch (Ortenaukreis) ist ein vorläufiges Obduktionsergebnis veröffentlicht worden. Demnach starb der 39-Jährige an einer Schussverletzung an seiner Hauptschlagader im Oberkörper, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei. Weiterhin gebe es keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der Polizisten, die auf den Mann geschossen haben.