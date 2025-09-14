Nach dem gewaltsamen Tod des US-Aktivisten Charlie Kirk trauern Anhänger. Die Ermittlungen gehen weiter – laut Bundesstaat Utah kommen aber keine Infos vom Tatverdächtigen selbst.
14.09.2025 - 19:34 Uhr
Der Tatverdächtige im Fall des tödlichen Schusses auf den Trump-Unterstützer Charlie Kirk ist bei den Ermittlungen laut Bundesstaat Utah nicht kooperativ. „Der Verdächtige hat bisher nicht kooperiert“, sagte Gouverneur Spencer Cox in der TV-Sendung „Meet the Press“ bei NBC News. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für eine große öffentliche Gedenkstunde für den rechtskonservativen Aktivisten Kirk am nächsten Sonntag.