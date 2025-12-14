In Australien bricht der Tag nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am beliebten Bondi Beach an. Nun werden weitere Details bekannt.
14.12.2025 - 22:20 Uhr
Nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest im australischen Sydney haben die Ermittler die beiden Angreifer als Vater und Sohn identifiziert. Das teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz mit. Der 50-jährige Vater war von Einsatzkräften am Tatort erschossen worden. Der 24-jährige Sohn wurde gefasst und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei geht nicht davon aus, dass am Tatort weitere Täter beteiligt waren.