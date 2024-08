Am Rotenfelsmassiv bei Bad Kreuznach in Reinland-Pfalz ist am Samstagabend ein 26-Jähriger tödlich verunglückt. Sein 21-jähriger Begleiter erlitt einen Schock.

red/AFP 18.08.2024 - 11:39 Uhr

In Rheinland-Pfalz ist ein 26-Jähriger bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen. Der Mann hatte zusammen mit einem 21-Jährigen begonnen, eine Steilwand am Rotenfelsmassiv zu erklimmen, wie die Polizei in Bad Kreuznach am Samstagabend mitteilte. Dabei habe der 26-Jährige den Halt verloren und sei ins Sicherungsseil gefallen. Das Seil sei gerissen und der Mann sei rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt.