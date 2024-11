Auf der A5 fährt ein Sportwagenfahrer mit hohem Tempo auf das Auto eines 59-Jährigen auf. Der stirbt an der Unfallstelle. Vor Gericht erinnert sich der mutmaßliche Raser unter Tränen an den Abend.

red/dpa/lsw 21.11.2024 - 10:54 Uhr

Nach einem tödlichen Unfall auf der A5 in Südbaden hat ein Sportwagen-Fahrer vor Gericht unter Tränen eingeräumt, betrunken und deutlich zu schnell mit seinem Porsche auf das Auto des späteren Opfers aufgefahren zu sein. „Ich trage die Schuld daran, dass es zu dem Unfall gekommen ist“, sagte der 31-jährige Deutsche vor dem Amtsgericht Lörrach. „Das war ein großer Fehler, den ich mir nie verzeihen kann.“ Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Basel wohnenden Mann vor, den fatalen Crash an einem späten Abend im August 2023 auf der Autobahn zwischen Basel und Freiburg verursacht zu haben.