Ein Autofahrer wird bei Bad Rappenau zwischen zwei Sattelzügen eingeklemmt und stirbt. Andere Lkw-Fahrer filmen den Toten auf der A6 mit dem Handy.

jbr/dpa 22.09.2025 - 14:28 Uhr

Nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau sollen mehrere Lkw-Fahrer Aufnahmen Bilder und Videos gemacht haben. Vier Sattelzugfahrer seien angezeigt worden, teilte die Polizei mit. Sie hätten ihre erhöhte Sitzposition ausgenutzt und aus dem Führerhaus heraus Aufnahmen von dem Fahrzeugwrack und dem toten Fahrer gemacht.