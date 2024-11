Auf der B10 bei Schwieberdingen kommt ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallt gegen einen Baum. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 09.11.2024 - 14:30 Uhr

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der B10 bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ereignet. Dabei kam ein 30-jähriger Mann ums Leben. Wie die Polizei mitteilt, war der 30-Jährige gegen 7.29 Uhr mit seinem Mercedes-Benz Sprinter auf der B10 von Schwieberdingen kommend in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer kurz nach der Ausfahrt Schwieberdingen-West auf Höhe der Deponie „Froschgraben“ in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Sprinter gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt.