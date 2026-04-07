Schwerer Unfall am Montagabend: Eine junge Autofahrerin missachtet in Ubstadt-Weiher wohl die Vorfahrt eines anderen Wagens – ein Zusammenstoß endet tödlich.

red/dpa/lsw 07.04.2026 - 06:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe ist eine 22 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen nach bog die Frau am Montagabend mit ihrem Auto nach links in eine Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 59-jährigen anderen Autofahrers, wie die Polizei mitteilte. Es kam demnach zum Zusammenstoß.