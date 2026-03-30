Ein Mann hat eine Panne und muss auf der Autobahn halten. Als er aussteigt, kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

red/dpa/lsw 30.03.2026 - 07:23 Uhr

Nach Nach einer Panne auf der A6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis) ist ein Mann von einem Wohnmobil erfasst und tödlich verletzt worden. Der 35-Jährige habe mit seinem Sprinter wegen Spritmangels auf der rechten Spur der Autobahn angehalten, wie die Polizei mitteilte. Dort wollte er seinen Tank mit Kraftstoff aus einem Kanister nachfüllen. Dabei sei er von dem Wohnmobil erfasst worden.