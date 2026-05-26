Ein 71-Jähriger gerät am Dienstagmittag mit seinem Auto im Kreis Esslingen in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Sattelzug. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Ein 71-Jähriger ist am Dienstagmittag auf der K 1252 bei Weilheim (Kreis Esslingen) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz nach 13 Uhr mit einem Dacia auf der Kreisstraße von Bissingen kommend unterwegs. Kurz nach dem Ortsteil Egelsberg kam der Senior aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug.

 

Der 71-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer hatte laut der Polizei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

K1252 stundenlang vollgesperrt

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die K 1252 zwischen der Abzweigung Egelsberg und Weilheim bis in den späten Nachmittag voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren zur Unterstützung vor Ort. Außerdem waren Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz.