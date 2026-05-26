Ein 71-Jähriger gerät am Dienstagmittag mit seinem Auto im Kreis Esslingen in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Sattelzug. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Annika Mayer 26.05.2026 - 19:15 Uhr

Ein 71-Jähriger ist am Dienstagmittag auf der K 1252 bei Weilheim (Kreis Esslingen) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz nach 13 Uhr mit einem Dacia auf der Kreisstraße von Bissingen kommend unterwegs. Kurz nach dem Ortsteil Egelsberg kam der Senior aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug.