Ein Zweitklässler ist beim Schwimmunterricht im Konstanzer Hallenbad ertrunken. Das Amtsgericht sieht die Schuld bei den zuständigen Lehrkräften.

Eberhard Wein 25.02.2025 - 11:56 Uhr

Zweieinhalb Jahre nach dem Tod eines siebenjährigen Schülers im Schwimmunterricht in einem Konstanzer Hallenbad hat das Amtsgericht Konstanz eine Lehrerin und eine Referendarin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Richter verhängte Bewährungsstrafen von neun und sechs Monaten. Außerdem sollen sie an die Eltern Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 und 7000 Euro bezahlen. Der tödliche Unfall sei durch unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht worden, sagte der Richter.