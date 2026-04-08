Ein 54-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hochwanger Steige (Kreis Esslingen) gestorben. Ein Autofahrer war auf dessen Liegerad aufgefahren.
08.04.2026 - 12:22 Uhr
Ein 54 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend auf der Kreisstraße 1264 zwischen Unterlenningen und Hochwang (Kreis Esslingen) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 37-Jähriger gegen 18.10 Uhr mit seinem Audi die Hochwanger Steige bergaufwärts in Richtung Hochwang, als er in einer scharfen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf das in gleicher Richtung fahrende Liegerad auffuhr.