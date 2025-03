Eine 70-Jährige will in Eislingen in eine Tiefgarage fahren. Als sie aussteigt und das Tor öffnet, macht sich ihr Mercedes selbstständig – mit tödlichen Folgen.

Matthias Kapaun 11.03.2025 - 11:02 Uhr

Eine 70 Jahre alte Mercedes-Fahrerin ist am Montagnachmittag in Eislingen (Kreis Göppingen) in ihrem Auto eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden.