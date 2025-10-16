Ein Autofahrer übersieht laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 57-Jährige wird lebensgefährlich verletzt und stirbt später im Krankenhaus.

red/dpa/lsw 16.10.2025 - 16:08 Uhr

Bei einem Unfall in Aalen ist ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden und später in einer Klinik gestorben. Ein 35 Jahre alter Autofahrer wollte ersten Erkenntnissen zufolge von der Bundesstraße 19 auf die Landstraße 1084 im Ostalbkreis einbiegen und habe dabei den Radfahrer übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 57-Jährige habe die Einmündung vorfahrtsberechtigt überquert.