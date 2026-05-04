Ein Vater will mit seinem Auto rückwärts ausparken. Doch hinter dem Wagen befindet sich seine Tochter. Das Mädchen stirbt.
04.05.2026 - 12:01 Uhr
Bei einem tragischen Autounfall in Schechen im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist ein Mädchen im Vorschulalter ums Leben gekommen. Als der Vater des Kindes rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fahren wollte, habe er seine Tochter mit dem Wagen erfasst und tödlich verletzt, teilte die Polizei mit. Das Mädchen habe sich hinter dem Auto aufgehalten.