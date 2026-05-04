Ein Vater will mit seinem Auto rückwärts ausparken. Doch hinter dem Wagen befindet sich seine Tochter. Das Mädchen stirbt.

Bei einem tragischen Autounfall in Schechen im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist ein Mädchen im Vorschulalter ums Leben gekommen. Als der Vater des Kindes rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fahren wollte, habe er seine Tochter mit dem Wagen erfasst und tödlich verletzt, teilte die Polizei mit. Das Mädchen habe sich hinter dem Auto aufgehalten.

Zunächst sei das Kind nach dem Unfall am Sonntag schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Dort hätten die Ärzte jedoch nur noch den Tod des Mädchens feststellen können.

Vater des Kindes steht unter Schock

Ob sich die Tochter schon beim Einsteigen des Vaters hinter dem Auto befand oder erst danach, werde derzeit ermittelt.

Zu der Frage, ob der Unfall von weiteren Menschen beobachtet wurde, möchte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Polizeisprecher sprach von einem „enorm emotionalen Thema im Ort“. Der Vater des Kindes stehe unter Schock und werde zurzeit psychologisch betreut. Das genaue Alter des Mädchens teilte die Polizei nicht mit.

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