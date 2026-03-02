Tragödie in Berlin: Ein Kind stürzt aus einem Fenster einer Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses. Alarmierte Sanitäter können es letztlich nicht mehr retten.

red/dpa 02.03.2026 - 17:00 Uhr

Ein Kind ist aus dem 15. Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn gestürzt und gestorben. Die Feuerwehr versuchte am Mittag noch das Kind wiederzubeleben und brachte es in ein Krankenhaus. Dort erlag es aber seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Bericht der „B.Z.“ soll es sich bei dem Opfer um einen vierjährigen Jungen handeln.