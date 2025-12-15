Ein 24-jähriger Autofahrer kommt in Freiburg von der Fahrbahn ab und rutscht mit seinem Wagen in einen Fluss. Er stirbt an der Unfallstelle.

red/AFP 15.12.2025 - 16:51 Uhr

Ein 24-Jähriger ist in Baden-Württemberg mit seinem Auto in einen Fluss gerutscht und gestorben. Wie die Polizei in Freiburg am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagmorgen allein zwischen Rheinhausen und Kenzingen unterwegs. Als er nach links auf eine Straße abbog und auf eine Brücke zufuhr, kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in die darunter fließende Elz.