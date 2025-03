Tödlicher Unfall in Ludwigsburg

Der aktuelle Unfall in Ludwigsburg, bei dem zwei unbeteiligte Frauen in der Schwieberdinger Straße getötet wurden, erinnert an frühere Unfälle, die durch Raser verursacht wurden.

Frank Ruppert 21.03.2025 - 14:00 Uhr

Der tödliche Unfall in der Schwiebderdinger Straße, bei dem nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen zwei unbeteiligte Frauen starben, ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region. Erinnerungen werden wach an den März 2019. Damals raste ein 20-Jähriger mit einem gemieteten Jaguar mit mehr als Tempo 160 durch die Rosensteinstraße im Stuttgarter Norden.