Tödlicher Unfall in Merklingen

Beim Einbiegen auf die Simmozheimer Straße im Weil der Städter Ortsteil Merklingen kollidiert ein Sprinter mit einem Motorradfahrer, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erliegt.

red 20.09.2024 - 11:12 Uhr

Im Weil der Städter Ortsteil ist es am Freitagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das bestätigt das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg. Gegen 7 Uhr war ein 30-Jähriger Motorradfahrer auf der Simmozheimer Straße unterwegs, als ein Mercedes-Sprinter aus der Neckarstraße einbog und dabei mit dem Motorradfahrer kollidierte. Der 30-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine weiteren Informationen. Die Unfallursache muss erst noch ermittelt werden. Die Polizei ist noch vor Ort. (Stand: 11.10 Uhr)