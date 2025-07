Niederländerin stirbt beim Bootsunglück am Comer See

Es sollte ein Wochenende am See mit Freundinnen werden – doch dann kommt es zum tödlichen Unfall. Am Comer See stirbt eine Frau aus den Niederlanden nach einer Bootskollision.

Am Comer See in Norditalien, einem beliebten Reiseziel vieler Deutscher, ist es am zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine etwa 30-jährige Frau aus den Niederlanden kam bei einem Zusammenstoß zweier Boote ums Leben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.