Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend zwischen Sindelfingen-Ost und der A8 von einem Auto erfasst worden und gestorben. Was bisher bekannt ist.

Julia Hawener 17.06.2026 - 18:41 Uhr

Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall am Mittwoch auf der K1055 zwischen Sindelfingen-Ost und der Autobahn 8 ums Leben gekommen, wie das zuständige Polizeipräsidium auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Demnach wurde die Frau gegen 17.42 Uhr auf der alten B14 (Landkreis Böblingen) von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt.