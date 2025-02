Bei einem Unfall am Donnerstag ist ein 82-Jähriger im Stadtteil Giebel ums Leben gekommen. Allerdings lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen, warum er starb. Medizinische Gründe können laut der Polizei ebenso die Ursache sein wie der Sturz und der Zusammenstoß mit einem Auto.

Der Mann ging gegen 8.10 Uhr mit seiner 87-jährigen Ehefrau auf dem Gehweg an der Giebelstraße. An der Fußgängerampel wartete das Paar, um die Engelbergstraße in Richtung Salamanderweg zu überqueren. Da stürzte der 82-Jährige auf die Fahrbahn. Warum er fiel, weiß man nicht. Ein Auto, dass in diesem Moment vorbeifuhr, streifte den Gestürzten. Der Mann starb an der Unfallstelle. Es werde nun untersucht, ob er an dem Sturz, aufgrund eines medizinischen Zwischenfalls oder durch den Unfall mit dem Auto gestorben ist. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07 11/89 90 41 00 bei der Verkehrspolizei zu melden.