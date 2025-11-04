Ein 34-Jähriger stirbt nach einem Arbeitsunfall in einer Firma. Die Kripo ermittelt nun. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

red/dpa/lsw 04.11.2025 - 17:34 Uhr

Ein Mann ist während seiner Arbeit in einer Industriefirma in Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) von einer tonnenschweren Maschine getroffen und tödlich verletzt worden. Der 34-Jährige habe mit seinen Kollegen die Maschine zur Entsorgung aus dem Gebäude bringen wollen, teilte die Polizei mit. Für den Transport hatten sie demnach eine Hebemaschine benutzt.