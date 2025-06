Ein 81-Jähriger geht in Österreich zusammen mit seinem Bruder wandern. Plötzlich stürzt er zehn Meter in die Tiefe. Der Notarzt kann nur noch seinen Tod feststellen.

red/AFP 02.06.2025 - 11:34 Uhr

Ein 81-jähriger Deutscher ist beim Wandern in Österreich tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Tirol am Montag mitteilte, war der Mann aus Mannheim am Sonntag gemeinsam mit seinem 77 Jahre alten Bruder nahe Neustift unterwegs. Bei der Wanderung seien die Brüder an einen Wegabschnitt gekommen, der wegen einer instabilen und bröckelnden Böschung mit Absperrband gesperrt war.