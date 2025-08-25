Der Tod ist nach dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine allgegenwärtig. Doch in diesem Fall sind nicht feindliche Soldaten, sondern Fahrlässigkeit beim Umgang mit Waffen schuld am Tod eines Kindes.

dpa 25.08.2025 - 11:36 Uhr

Kiew - In der Ukraine hat ein siebenjähriger Junge mit der Jagdwaffe seines Vaters beim Spielen die Tochter des Nachbarn erschossen. Der Junge habe bei sich im Haus mit dem Gewehr gespielt, als sich der Schuss löste, teilte die Polizei mit. Das sechs Jahre alte Mädchen starb an den Schussverletzungen. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am Freitag im Umland der Hauptstadt Kiew, wie ukrainische Medien am Montag berichteten.