Bei einem schweren Unfall auf der B328 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) sterben zwei Menschen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Klärung des genauen Unfallhergangs.
24.08.2025 - 20:52 Uhr
Bei einem schweren Unfall auf der B328 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 52-jähriger Fahrer eines Audi RS Q3 befuhr laut Polizei gegen 11.20 Uhr die Bundesstraße (B328) zwischen der Kreisstraße 1607 und der Landesstraße 1118 in Fahrtrichtung Backnang.