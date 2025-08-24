Bei einem schweren Unfall auf der B328 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) sterben zwei Menschen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Klärung des genauen Unfallhergangs.

Bei einem schweren Unfall auf der B328 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 52-jähriger Fahrer eines Audi RS Q3 befuhr laut Polizei gegen 11.20 Uhr die Bundesstraße (B328) zwischen der Kreisstraße 1607 und der Landesstraße 1118 in Fahrtrichtung Backnang.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge kam der Audi aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken nach links verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und stieß auf der Gegenspur mit einem entgegenkommenden Mazda CX-5 eines 72-Jährigen zusammen.

In der Folge wurde der Mazda nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Der 52-jährige Audi-Fahrer und eine 67-jährige Beifahrerin im Mazda erlitten tödliche Verletzungen und starben noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte den 72-jährigen Mazda-Fahrer, der schwere Verletzungen erlitten hatte, in ein umliegendes Krankenhaus.

B328 war bis etwa 19 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft die Einholung eines Gutachtens angeordnet. Ein Abschleppunternehmen barg den Audi und den Mazda. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 65.000 Euro, auch die Fahrbahn wurde beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung und Reinigungsarbeiten war die Straße bis etwa 19 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Polizeipräsidien Ludwigsburg und Aalen waren mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Zudem waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei mit starken Kräften im Einsatz.

Die Verkehrspolizeiinspektion hat die Bearbeitung übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.